Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will ohne Vorbedingungen über den von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagenen "Deutschland-Pakt" zur Modernisierung des Landes sprechen. Aus staatsbürgerlicher Verantwortung sollte man Ja sagen zu solchen Gesprächen und auch keine Vorbedingungen stellen, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in den ARD-"Tagesthemen". "Wir sollten da mitwirken", betonte Kretschmer. Über den Vorschlag wollten die Ministerpräsidenten der Länder auch auf ihrer bis Donnerstag dauernden Konferenz in Brüssel sprechen.