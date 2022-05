In der Debatte um den Ersatz für russische Energielieferungen hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für längere Laufzeiten der Kernkraftwerke ausgesprochen. Wenn Klimaschutz und CO2-Einsparung so wichtig seien, dann würde er die verbliebenen Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, sagte Kretschmer am Dienstag bei der Halbzeitbilanz seiner Regierung in Dresden.