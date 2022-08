Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat den Friedensnobelpreisträger und früheren sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow als "Mann des Friedens" gewürdigt. "Das Ende des Kalten Krieges und die Deutsche Wiedervereinigung wären ohne ihn undenkbar gewesen. Wir trauern um Michail Gorbatschow, ein Mann des Friedens, dem Deutschland viel zu verdanken hat", schrieb Kretschmer am Mittwoch auf Twitter. Gorbatschow hatte im Jahr 2010 den Dresden-Preis, einen internationalen Friedenspreis, erhalten. Der Politiker war am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben.