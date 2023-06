Mögliche Kürzungen bei gemeinsamen Wirtschaftsförderprogrammen von Bund und Ländern könnten Sachsen nach Ansicht des Vize-Ministerpräsidenten Wolfram Günther massiv schaden. "Die Kürzungen sind ein Anschlag auf den Osten, auf unsere Städte, auf unsere ländlichen Räume", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag vor der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Sie seien auch ein "Anschlag" auf die Bemühungen, Natur, ländliche Räume und Städte an die Folgen der Klimakrise anzupassen.