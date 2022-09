Nach bald 50 Jahren in Betrieb wird die Talsperre Lichtenberg im Osterzgebirge in den kommenden Jahren fit für die nächsten Jahrzehnte gemacht. Bisher werden die Kosten der Sanierung auf 30 Millionen Euro geschätzt, sagte der Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung, Eckehard Bielitz, am Freitag. Die Ausschreibungen sind für nächstes Jahr, der Baubeginn für Mai 2024 geplant. Die Arbeiten werden bis Ende 2026 dauern.