Die Polizei ermittelt gegen einen 46-Jährigen, der in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) einen Hitlergruß gezeigt haben soll. Auf dem Freiberger Obermarkt soll der betrunkene Mann am Samstagabend außerdem rechte Parolen von sich gegeben haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er muss sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten, wie es hieß. Zudem habe er einen Platzverweis erhalten.