Nach einem Wohnungsbrand in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) ist eine Leiche entdeckt worden. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Freitagnachmittag ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden dann die Leiche des 62 Jahre alten Bewohners. Die Ermittlungen der Chemnitzer Kriminalpolizei zur Brandursache sowie zu den Umständen des Todes dauern an.