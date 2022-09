Rund 180 Packungen Babynahrung im Wert von mehr als 5000 Euro hat die Polizei in einem Auto in Halsbrücke (Landkreis Mittelsachsen) sichergestellt. Es bestehe der dringende Verdacht, dass es sich um Diebesgut handle, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit. Die beiden Insassen des Wagens hätten die Menge am frühen Samstagmorgen nicht erklären oder einen Eigentumsnachweis vorlegen können. Gegen sie werde wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt. Auch zur Herkunft des Trockenmilchpulvers laufen Ermittlungen.