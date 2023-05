Gegen die Gäste einer Feier in Döbeln im Landkreis Mittelsachsen wird wegen des Verwendens verbotener Kennzeichen ermittelt. Hinweisen zufolge sei am Freitagabend an einem Pavillon eine Fahne angebracht worden, die Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zeigte, teilte die Polizei am Samstag mit. Polizeibeamte hatten die Fahne nach ihrem Eintreffen jedoch nicht mehr ausfindig machen können, wie es hieß. Berichten der "Bild"-Zeitung zufolge hatte es sich um eine Veranstaltung Rechtsextremer gehandelt.