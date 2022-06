Ein Lastzug gerät auf der Autobahn in Mittelsachsen in Brand. Die Feuerwehr hat die Flammen gelöscht - die Bergung dauert. Was genau der Gefahrguttransporter geladen hat, steht noch nicht fest.

Auf der Autobahn A14 Leipzig-Dresden ist am Samstag bei Leisnig (Mittelsachsen) ein Gefahrguttransporter in Brand geraten und stark beschädigt worden. Es kam zu langen Staus, nachdem der Abschnitt zwischen den Abfahrten Mutzschen und Döbeln-Nord nach Angaben des Verkehrswarndienstes in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet wurde. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau, einzelne Fahrzeuginsassen wurden von Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk (THW) versorgt, wie die Leipziger Polizeidirektion am Nachmittag mitteilte. Am Morgen waren es 18 Kilometer Stau.

Laut Polizei kam der Lkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Dabei wurde der Tank aufgerissen und der Lastzug fing Feuer. Der Gefahrguttransporter hatte nach Angaben einer Sprecherin verschiedene Dinge geladen - was genau, stand zunächst nicht fest. «Wir wissen noch nicht, was es ist», sagte ein Sprecher der Chemnitzer Feuerwehr, die den Einsatz mit koordinierte. Um einen Tanklastzug handele es sich aber nicht. Anwohner in der Umgebung wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der brennende Laster war um 3.40 Uhr gemeldet worden, das Feuer selbst war bis 7.30 Uhr gelöscht. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt, aber wieder entlassen, sagte die Polizeisprecherin. Die Ermittlungen zu dem Unfall und Bergungsarbeiten dauerten an und würden noch einige Zeit dauern.