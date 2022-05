Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen bei Lichtenberg (Kreis Mittelsachsen) schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Motorradfahrer am Sonntagabend beim Abbiegen an einer Kreuzung mit dem ihm entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt, um den Schwerverletzten in ein Krankenhaus zu bringen. Der 42 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde nach Angaben der Polizei am Montagmorgen leicht verletzt.