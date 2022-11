Die Mehrheit der Fraktionen im Landtag wünscht sich eine bessere Effizienz der politischen Bildung. "Es braucht angesichts der immer komplexer werdenden Themen vor allem mehr praktische, lebensnahe Bildung an unseren Schulen", erklärte SPD- Bildungsexpertin Sabine Friedel. "Konkret heißt das: Was lebensrelevant ist, muss lehrplanrelevant werden: Gesundheit, Wirtschaft, Kommunikation, Verantwortung, Politik - all das braucht mehr Aufmerksamkeit. Was hilft es im Leben, wenn man die binomischen Formeln oder den Verlauf des 30-jährigen Krieges auswendig gelernt hat?"