Die Stadt Dresden hat eine weitere Kostbarkeit aus ihrem seit 1945 verschollenen Ratsschatz zurückerhalten. Der 1619 vom Kurfürst gestiftete gravierte Schützenschild aus vergoldetem Silber wurde 1945 aus dem Depot des Rathauses gestohlen, sagte der Direktor der Museen der Stadt, Gisbert Porstmann, bei der Präsentation am Donnerstag. Das in der LostArt Datenbank des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste verzeichnete Objekt war 2016 im Philadelphia Museum of Art (USA) entdeckt worden.