Ausstellung "Reklamehelden und Spielzeugautos - Made in GDR"

Am Samstag öffnet im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz die Sonderausstellung "Reklamehelden und Spielzeugautos - Made in GDR" für Besucher ihre Türen. Ausgestellt sind DDR-Werbefiguren, Maskottchen und Püppchen, aber auch zahlreiche Spielzeugautos, Schiffe, Eisenbahnen und vieles mehr, wie das Stadt- und Waagenmuseum mitteilte.

Zur Verfügung gestellt wurden die Schätze von Frank Lange aus Putzkau. Lange sammelt seit seinem zwölften Lebensjahr Werbefiguren und Spielzeuge "Made in GDR". Mit der Werbefigur Minol-Pirol und dem Spruch "Stets dienstbereit zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol", nahm Langes Leidenschaft ihren Anfang. Noch immer liebt er die ausgestellten Sammlerstücke wie das Messemännchen, das Mux-Männchen, der Spezitex-Detektiv oder Püppchen in Uniformen der Volkspolizei und Feuerwehr sowie in Pionierkleidung.

Durch die Sonderausstellung in Oschatz können Eltern oder Großeltern ihren Kindern und Enkeln zeigen, womit sie früher gespielt haben. So manche Kindheitserinnerung wird hier wohl wieder hochkommen.

Die Austellung ist voraussichtlich bis zum 15. Oktober im Stadt- und Waagenmuseum in Oschatz zu sehen.

