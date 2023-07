Kurz nach der Veröffentlichung ihrer gemeinsamen Single "Paradise" stehen der aus Dresden stammende DJ Purple Disco Machine und die britische Indie-Pop-Band Sophie and the Giants zusammen auf der Bühne. Am Donnerstag (6. Juli) sind sie auf dem Mad Cool Festival in Madrid zu Gast, wie die Musiker ankündigten. Am 15. September kommen der international bekannte DJ und die Band nach Dresden. Ein weiterer gemeinsamer Auftritt ist in Tschechien geplant.