Bund und Länder haben ein Projekt zur Erforschung der Musikerfamilie Bach bewilligt. So sollen unter anderem Briefe, Anstellungsurkunden und Besoldungsvermerke der Musikerdynastie digitalisiert und zugänglich gemacht werden, erklärte die Sächsische Akademie der Wissenschaft zu Leipzig am Dienstag in Leipzig. Das "Forschungsportal Bach" sei das derzeit größte geistes- und kulturwissenschaftliche langfristige Forschungsprogramm.