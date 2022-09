Auf einem Boot hat sich das Leipziger Gewandhausorchester am Samstag entlang der städtischen Wasserwege präsentiert. Nach der Eröffnung am Bootsverleih Klingerweg fuhr das achtköpfige Ensemble weiter zur nächsten Spielstätte an der Rennbahn Scheibenholz. Anschließend waren Konzerte an der Sachsenbrücke, dem Wehr am Palmengarten und der Könneritzbrücke geplant.