Junge Stimmen für Europa: Der Philharmonische Kinderchor Dresden möchte zum 30. Jubiläum des Maastricht-Vertrags mit einer Tournee musikalische Brücken nach Frankreich und Großbritannien schlagen.

"Mit unserer Europatournee wollen wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, Gleichaltrige in anderen europäischen Ländern kennenzulernen, sich musikalisch und persönlich auszutauschen und dadurch den Sinn für die europäische Idee zu stärken", sagte Chordirektor Gunter Berger am Dienstag in Dresden. Sicher würden dabei Freundschaften geschlossen und Beziehungen entstehen - sowohl zwischen den Chören als auch auf der zwischenmenschlichen Ebene.

Die Tour findet vom 29. September bis 8. Oktober statt. Erste Station ist Birmingham, wo der Chor in einem Workshop mit dem britischen Dirigenten Simon Halsey zusammentrifft - einem weltweit geschätzten Professor für Chorleitung. Ergebnisse des Workshops sollen anschließend in einem gemeinsamen Konzert mit dem National Children's Choir of Great Britain in der Elgar Concert Hall präsentiert werden.

Danach führt die Reise in Dresdens älteste Partnerstadt Coventry. Der Kinderchor will sich hier an einem Gottesdienst in der Kathedrale beteiligen und mit dessen Chor ein Konzert geben. Nach einem weiteren Workshop mit dem London Youth Choir gibt der Philharmonische Kinderchor zum Tag der Deutschen Einheit in der St. Bonifatius Kirche in London ein Konzert.

In Paris ist ein Treffen mit dem Kinderchor des Französischen Rundfunks und ein gemeinsamer Auftritt mit dem Kinderchor des Lycée International Saint-Germain-en-Laye geplant. Danach geht es nach Straßburg - eine weitere Partnerstadt Dresdens. Dort findet ein Meeting im EU-Parlament statt, verbunden mit einer musikalischen Grußbotschaft der Kinderchores. Darüber hinaus gibt es ein gemeinsames Konzert mit dem Chor Petits Chanteurs de Strasbourg. Zum Finale der Tournee tritt der Chor noch in Nürnberg auf.

Der Vertrag von Maastricht trat am 1. November 1993 in Kraft. Damit entwickelte sich die europäische Gemeinschaft zum politischen Zusammenschluss. Das Dokument wird daher auch als Vertrag über die Europäische Union bezeichnet.

