Der Kirchenmusiker Christian Johannes Bonath wird neuer Domkapellmeister und Leiter der Dresdner Kapellknaben. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge von Matthias Liebich (63) zum 1. September 2022 an, teilte das Bistum Dresden-Meissen am Dienstag mit. Der gebürtige Wormser war zuletzt als künstlerischer Leiter des Knabenchores «capella vocalis» in Reutlingen tätig. Liebich geht nach mehr als 25 Jahren im kirchlichen Dienst Ende August in Ruhestand. Bischof Heinrich Timmerevers dankte ihm für sein langjähriges Wirken im Dienst der Sakralmusik an der Dresdner Kathedrale.

Bonath studierte Kirchenmusik mit Schwerpunkt Dirigieren an den Musikhochschulen in Saarbrücken, Mainz und Hannover. «Es ist mir eine große Ehre, zukünftig als Domkapellmeister in Dresden die lange und großartige Tradition der Hofkirchenmusik weiterführen zu dürfen», zitierte ihn das Bistum Dresden-Meissen zu seiner Ernennung.