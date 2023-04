Die Sächsische Schweiz ist als einzige sächsische Region für den Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen 2022/23 nominiert worden. Insgesamt sechs Kandidaten seien in der letzten Runde, teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) am Montag mit. Neben der Sächsischen Schweiz qualifizierten sich für die Kategorie "Fortgeschrittene" das Allgäu und die Biosphäre Bliesgau. In der Kategorie "Starter" nominierte eine Expertenjury Bremerhaven, Oberstdorf und Vorpommern für die Endrunde.