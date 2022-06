Die Linken wollen die Stellung der Schulleiter aufwerten und so dem Nachwuchsmangel begegnen. Die Regierung müsse dringend für mehr Unterstützung sorgen, erklärte die Abgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg am Mittwoch in Dresden und forderte eine bessere Qualifizierung. «Der mit der Schulleitung verbundene Arbeitsaufwand muss sich zudem in der Bezahlung widerspiegeln. Vor allem aber muss Schulleitung als eigener Beruf anerkannt werden, wie in Niedersachsen. Sonst werden sich langfristig nicht genug Lehrkräfte finden, die diese Aufgabe übernehmen. Außerdem brauchen Schulleitungen mehr Möglichkeiten zur Eigenverantwortlichkeit, indem ihnen mehr Entscheidungsfreiheit zugestanden wird.»