Die Erzeugung von Speisefischen ist in Sachsen wieder gestiegen. Wie das Statistische Landesamt des Freistaates am Donnerstag in Kamenz mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 2235 Tonnen produziert - ein Anstieg gegenüber 2020 von vier Prozent. Mit einem Anteil von 12,2 Prozent an der gesamten Fischproduktion Deutschlands ist Sachsen im Ländervergleich nach Bayern (29,2 Prozent), Niedersachsen (15,5 Prozent) und Baden-Württemberg (14,1 Prozent) aber weiter an vierter Stelle, wie es hieß.