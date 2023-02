Die milden Temperaturen haben die jährliche Frühjahrsbepflanzung in den Gärten und Parks von Schlösserland Sachsen vorangetrieben. In den vergangenen Tagen wurden die großen Schmuckbeete rund das Palais im Großen Garten auf einer Fläche von knapp 500 Quadratmetern mit insgesamt 13.500 Hornveilchen bepflanzt, teilte der Staatsbetrieb am Montag mit. Die Bepflanzung in anderen Gärten wie Pillnitz, Großsedlitz oder im Dresdner Zwinger folge in den kommenden Wochen.