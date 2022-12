Die Baumaßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden an der Wesenitz in Neukirch (Landkreis Bautzen) sind beendet. Durch die im Juli 2021 entstandenen Schäden waren vermehrt Sedimente ins Gewässer gelangt, teilte die Landestalsperrenverwaltung am Donnerstag in Pirna mit. Zudem seien Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Struktur des Flusses vorgenommen worden, um die Lebensräume für Tiere und Pflanzen wiederzubeleben. Den Angaben zufolge wurden die Kosten der Maßnahmen von rund 150.000 Euro aus Mitteln des Bundes sowie des Freistaates finanziert.