Der unmittelbar an die Sächsische Schweiz angrenzende tschechische Nationalpark Böhmische Schweiz bekommt einen neuen Leiter. Petr Kriz werde künftig an der Spitze des Schutzgebiets mit seinen einzigartigen Sandsteinformationen stehen, teilte das Umweltministerium in Prag am Dienstag nach Angaben der Agentur CTK mit.