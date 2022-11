Olaf Bandt bleibt für weitere drei Jahre Vorsitzender der Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Wie die Organisation am Samstag mitteilte, wurde der Umweltingenieur auf einer Bundesdelegiertenversammlung in Dresden in seinem Amt bestätigt. Er erhielt demnach eine Zustimmung von 96,8 Prozent.