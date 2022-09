Mit ersten Arbeiten beginnt am Montag die Revitalisierung des Zeißholzer Heidemoors, einem Teil des Dubringer Moors. Dabei werden Torfplomben in Gräben gebracht, um die Entwässerung des Gebietes zu verhindern, wie das Umweltministerium in Dresden am Sonntag mitteilte. Das "sensible Gebiet" solle in mehreren Schritten renaturiert und wiedervernässt werden, sich vor allem durch das Anstauen von Wasser typische Moorpflanzen wieder entwickeln und das dann revitalisierte Moor als Kohlenstoffsenke wirken.