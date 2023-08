Schleuser haben sich in Tschechien und Sachsen eine grenzüberschreitende Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, wollten tschechische Polizisten einen Van auf der Autobahn D8 (Prag-Dresden) stoppen, doch der Fahrer trat aufs Gas. Erst in Nentmannsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) konnte der Wagen gestoppt werden. Fahrer, Beifahrer und Insassen ergriffen die Flucht.