Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue verstärkt sich für die neue Saison der 3. Fußball-Liga mit Lenn Jastremski. Wie der Club am Dienstag bekannt gab, kommt der 21-jährige Stürmer auf Leihbasis vom FC Bayern München II nach Aue. Jastremski durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg und wechselte zur Saison 2020/21 zum FC Bayern München. Dort spielte er für die Amateurmannschaft in der 3. Liga. In der abgelaufenen Saison war Jastremski an den Drittligisten FC Viktoria Köln ausgeliehen.