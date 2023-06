Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Unfall in Nordsachsen so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus starb. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der Junge am Donnerstagabend in Cavertitz mit seinem Fahrrad von einem Grundstück aus nach links auf eine Straße fahren. Dabei wurde er vom Auto einer 46-jährigen Fahrerin erfasst. Das Kind sei auf die Straße geschleudert worden. Das Auto habe Vorfahrt gehabt. Der Verkehrsunfalldienst habe Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.