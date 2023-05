In Torgau im Landkreis Nordsachsen ist ein E-Bike-Fahrer auf ein Auto aufgefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Die 36-jährige Autofahrerin war am Donnerstagabend rückwärts aus einer Parklücke gefahren und wollte gerade vorwärts losfahren, als der 34-Jährige mit dem Fahrzeug zusammenprallte, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,4 Promille bei dem Mann.