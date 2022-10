Ein betrunkener 39 Jahre alter Mann hat die Scheiben des Landratsamts in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) mit einer Eisenstange beschädigt. Einsatzkräfte konnten den Mann am Freitagabend stellen, entließen ihn dann jedoch wieder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 39-Jährige sei nicht in das Gebäude gelangt. Die Polizei habe Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.