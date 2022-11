Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 zwischen Halle und Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Sattelzug hatte am späten Montagabend auf der Fahrbahn Richtung München eine Panne und hielt an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Kleintransporter fuhr auf den Sattelzug auf und ein Auto auf den Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters sowie Fahrer und Beifahrerin des Autos wurden schwer verletzt. Die Polizei machte keine Angaben zum Alter der Verletzten.