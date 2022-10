Ein junger Autofahrer mit Drogen im Gepäck aber ohne Führerschein und ohne Versicherung ist vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Zuvor hatten Beamte das Auto an der B 186 in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) entdeckt und festgestellt, dass der Fahrer ohne eine gültige Pflichtversicherung fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als sie daraufhin das Auto kontrollieren wollten, fuhr der Mann mit seinem Wagen davon. Am Betonvorsprung einer Hauswand kam das Auto zum Stehen. Gemeinsam mit seinem 37-jährigen Beifahrer flüchtete der Fahrer weiter zu Fuß. Beide Männer wurden wenig später gefasst.