Ein Lastwagen ist auf der A14 in der Nähe von Leipzig in den Straßengraben gekippt. Der 63-jährige Fahrer des Trucks sei am Dienstagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Nach einer Kollision mit der Leitplanke sei der Lkw im Straßengraben gelandet. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer in eine Klinik.