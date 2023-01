Unbekannte haben am Neujahrstag einen leerstehenden Gutshof in Eilenburg in Brand gesetzt. Weil das Gelände schwer zugänglich war, hatte sich die Feuerwehr für ein kontrolliertes Abbrennen des Gebäudes entschieden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.