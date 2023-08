Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Freiberg ist ein 21-Jähriger von der Feuerwehr aus seiner Wohnung in der fünften Etage gerettet worden. Dort sei das Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Infolge des Brandes hätten alle 17 Bewohner das Haus verlassen müssen, einige wurden von der Feuerwehr geweckt, hieß es. Dafür hätten die Einsatzkräfte auch Türen aufbrechen müssen.