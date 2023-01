Rettungskräfte haben in Chemnitz eine 38 Jahre alte Frau tot aus einem Campingbus geborgen. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Die Frau hatte demnach in dem zum Camper umgebauten Transporter einen Gaskocher betrieben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der habe offensichtlich einen Brand samt Rauchgasen verursacht. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder ein Verbrechen gebe es nicht. Ein Zeuge hatte die Polizei am Samstagmittag alarmiert. Zum Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.