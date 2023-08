Am Tag nach der Messerattacke in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda dauert die Spurensicherung an. Die Kriminaltechniker und die Tatort-Gruppe der Polizei seien weiter vor Ort, man habe bereits umfangreiche Spuren gesichert, sagte Polizeisprecher Maximilian Funke am Donnerstag auf Anfrage. Es gehe darum, sich ein Bild vom Motiv und der Tatbegehung zu machen. "Das ist alles noch am Laufen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren."

Am Tag nach der Messerattacke in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda dauert die Spurensicherung an. Die Kriminaltechniker und die Tatort-Gruppe der Polizei seien weiter vor Ort, man habe bereits umfangreiche Spuren gesichert, sagte Polizeisprecher Maximilian Funke am Donnerstag auf Anfrage. Es gehe darum, sich ein Bild vom Motiv und der Tatbegehung zu machen. "Das ist alles noch am Laufen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren."

Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher (16) hatte am Mittwochmorgen in einer Schule in Bischofswerda im Landkreis Bautzen einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der Polizei zufolge zündete sich der Angreifer nach der Tat selbst an. Die Flammen wurden gelöscht, er wurde festgenommen. Die genauen Umstände und das Motiv der Tat stehen noch nicht fest. Der 16-Jährige war früher selbst in diese Schule gegangen.

Bei der Durchsuchung des Schulgebäudes hatte die Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr am Mittwoch bereits mehrere Taschen, Messer, Flaschen und Feuerzeuge gefunden. Nach Angaben von Funke ist noch unklar, ob die Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt waren. Es werde kriminaltechnisch untersucht, ob sie in einem Zusammenhang mit dem Geschehen stehen und ob es sich um brennbare Flüssigkeiten handelt, sagte der Polizeisprecher.