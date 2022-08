Polizisten haben auf den Elbwiesen in Bad Schandau zwei Backpacker vor einer Wildschweinrotte beschützt. Die beiden Touristen hatten in der Nacht zum Donnerstag auf der Flucht vor den Tieren ihre Rucksäcke zurücklassen müssen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die alarmierten Beamten sicherten das Gepäck und brachten die Backpacker sicher in die Stadt.