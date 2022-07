Die Feuerwehr hat in Dresden einen Siebenjährigen aus einer misslichen Lage befreit. Der Jungen war am Montag mit seinem Beim zwischen einer Steinsäule und einer Sitzbank eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte schmierten das Bein mit Gleitmittel ein, drückten Säule und Bank mit einem Hebel weg und befreiten den Jungen. Außer zwei leichten Druckstellen sei das Kind unverletzt geblieben und habe wenig später weiterspielen können.