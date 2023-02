Ein 56-Jähriger ist im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge von einem Auto angefahren worden und gestorben. Die 46 Jahre alte Autofahrerin war am Sonntag auf der Staatsstraße 174 in Richtung Bad Gottleuba-Berggießhübel unterwegs, als sie den Mann mit ihrem Auto erfasste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der 56-Jährige schon vor dem Unfall auf der Straße gelegen haben.