Auf einer Baustelle in Leipzig ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 75 Kilogramm schwere Sprengbombe sei am Dienstagvormittag in der Nähe des Wilhelm-Leuschner-Platzes bei Baggerarbeiten gefunden worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Branddirektion und der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landeskriminalamtes seien vor Ort. Ob ein Sperrkreis eingerichtet werden soll, wird am Nachmittag entschieden, hieß es von der Stadt.