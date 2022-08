Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat empört auf den Brandanschlag auf ein Geflüchteten-Wohnheim in der Stadt reagiert. "Ausgerechnet in dieser Woche, in der wir an die Anschläge in Rostock vor 30 Jahren erinnern, einen Brandsatz auf eine Asylbewerber-Unterkunft zu werfen, zeigt, dass wir es hier nicht mit Spontantätern zu tun haben. Die Täter wollten bewusst ein menschenverachtendes Zeichen setzen. Demokraten können darauf nur mit Abscheu reagieren", erklärte der SPD-Politiker am Sonntag.