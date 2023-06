Ein Bücherstapel liegt in einer Buchhandlung auf dem Tisch. Foto

Die Stadtbibliothek in Kamenz steht künftig jeden Tag von 9.00 bis 21.00 Uhr offen. Angemeldete Nutzer können die Einrichtung auch zu Zeiten besuchen, wenn kein Personal mehr im Haus ist. Wer mindestens 16 Jahre alt ist und einen freigeschalteten Ausweis für die Bibliothek besitzt, bekommt ab sofort zusätzlich abends sowie an den Wochenenden Zugang. "Außer persönlicher Beratung ist alles möglich", sagte die Leiterin der Einrichtung, Marion Kutter, am Montag.

Das Angebot könne wie gewohnt genutzt werden, etwa zur Ausleihe und Rückgabe von Medien über den Selbstverbuchungsautomaten, zum Stöbern und Zeitungslesen oder zur Recherche an Computerarbeitsplätzen. Aus Sicherheitsgründen werde der Aufenthalt per Video überwacht. Lediglich an Feiertagen bleibt die Bibliothek geschlossen.

Das Selbstbedienungsangebot, das komplett ohne Mitarbeiter auskommt, gibt es sachsenweit bislang nur in einer Zweigstelle der Städtischen Bibliotheken Dresden. Im ländlichen Raum des Freistaates ist es ein Novum.

Offene Bibliothek in Kamenz