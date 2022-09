Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass der an die BA.4/BA.5-Variante angepasste Corona-Impfstoff ab Anfang Oktober in den staatlichen Impfstellen angeboten werden kann. "Wir haben dringend auf diesen Impfstoff gewartet, denn dieser schützt jeden und besonders wieder die vulnerablen Gruppen, kann schwere Erkrankungen und eine Überlastung der Krankenhäuser verhindern", sagte Ministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), in dessen Regie die staatliche Impfkampagne läuft, wird am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers insgesamt 17.000 Dosen des neuen Serums bestellen.