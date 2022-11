Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt hat sich binnen einer Woche kaum verändert. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Donnerstag einen Wert von 194,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tagen an. Vor einer Woche waren es 193,1 gewesen, vor zwei Wochen 263,9. Bundesweit wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 186,9 angegeben (Vorwoche: 199,2).