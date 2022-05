In Sachsen lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag bei 95,9. Vergangene Woche hatte der Wert noch deutlich über der Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gelegen. Bundesweit betrug die Inzidenz am Dienstag 201,7.