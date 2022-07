Die neue Corona-Testverordnung ist aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV) ein «Ungetüm der Bürokratie» und fern jeder Praxistauglichkeit. Mit der am 30. Juni in Kraft getretenen Testverordnung werde den niedergelassenen Ärzten und ihren Praxismitarbeitern wertvolle Zeit für die eigentliche Arbeit am Patienten geraubt, teilte die KV am Freitag mit.