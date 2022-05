Angesichts der zurückgehenden Auslastung der aktuell 25 Corona-Impfstellen reduziert Sachsen das staatliche Angebot ab Juni weiter. Nur die 13 Impfzentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bleiben geöffnet, gehen aber in den Sommerbetrieb, wie das Sozialministerium in Dresden am Mittwoch mitteilte. Damit stehe weiter eine Impfstelle pro Landkreis und kreisfreier Stadt als Ergänzung zur Versorgung in Arztpraxen, bei Betriebsärzten und Krankenhäusern zur Verfügung.